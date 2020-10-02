Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские врачи вылечили больного со стопроцентным поражением легких
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Московские врачи вылечили больного со стопроцентным поражением легких

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в Москве сумели поставить на ноги пациента со стопроцентным поражением легких.

Как рассказал директор лечебного учреждения Сергей Петриков, мужчина провед 67 суток в стационаре, в том числе полтора месяца на неинвазивной искусственной вентиляции легких, высокопоточном кислороде и в прон-позиции.

Петриков выразил в своем Facebook благодарность за работу всей команде сотрудников НИИ имени Склифосовского.

Читайте также: Преподавателю «Московского долголетия» сделали сложную операцию на позвоночнике

врачизаболевания легкихНИИ скорой помощи имени Склифосовского
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте