Московские врачи вылечили больного со стопроцентным поражением легких

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в Москве сумели поставить на ноги пациента со стопроцентным поражением легких.

Как рассказал директор лечебного учреждения Сергей Петриков, мужчина провед 67 суток в стационаре, в том числе полтора месяца на неинвазивной искусственной вентиляции легких, высокопоточном кислороде и в прон-позиции.

Петриков выразил в своем Facebook благодарность за работу всей команде сотрудников НИИ имени Склифосовского.

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