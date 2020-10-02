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Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья подключились к проекту «Активное долголетие»
Фото: Пресс-служба администрации города Люберцы

Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья подключились к проекту «Активное долголетие»

Татьяна Плотникова

Общество

Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что в регионе свыше 50 тысяч человек стали участниками проекта «Активное долголетие», который помогает организовать досуг людям старшего возраста.

За год, прошедший с начала запуска проекта, в Подмосковье появилось 50 клубов, в которых проводятся различные занятия и досуговые мероприятия, а также организованы условия для общения пожилых жителей области.

В рамках проекта «Активное долголетие» предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни: занятия скандинавской ходьбой, посещение бассейна, туристические поездки, занятия физкультурой, танцами, йогой, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ранее жителям Москвы рассказали о возможностях программы «Московское долголетие».

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пожилые люди«Активное долголетие»Московская область
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