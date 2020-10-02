Дональд Трамп сдал анализ на COVID-19

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Как пояснил Трамп, причиной тестирования стал положительный результата на COVID-19 у одной из сотрудниц президентского аппарата, его советника Хоуп Хикс.

По утверждению американского лидера, женщина постоянно носила защитные маски. Тем не менее, Трамп и его супруга сдали тесты на коронавирус.

Результат пока неизвестен. Однако в ожидании результатов анализов Трамп принял решение вместе с женой отправиться в карантин, сообщает Fox News.

Ранее сообщалось, что в России провели уже более 46 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.

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