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Дональд Трамп сдал анализ на COVID-19
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Дональд Трамп сдал анализ на COVID-19

Татьяна Плотникова

В мире

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Как пояснил Трамп, причиной тестирования стал положительный результата на COVID-19 у одной из сотрудниц президентского аппарата, его советника Хоуп Хикс.

По утверждению американского лидера, женщина постоянно носила защитные маски. Тем не менее, Трамп и его супруга сдали тесты на коронавирус.

Результат пока неизвестен. Однако в ожидании результатов анализов Трамп принял решение вместе с женой отправиться в карантин, сообщает Fox News.

Ранее сообщалось, что в России провели уже более 46 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.

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анализыДональд ТрампСША
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