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Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Оптимизм и бодрость духа помогут президенту США Дональду Трампу победить COVID-19. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в пятницу, 2 октября.

Российский президент отправил американскому коллеге телеграмму со словами поддержки.

— Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом, — цитирует телеграмму ТАСС.

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Из-за болезни американский президент отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача американского политика, он сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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