Врач рассказала о диете, помогающей предупредить болезни сердца

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Кардиолог отделения кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Бондарева рассказала о диете, помогающей предупредить болезни сердца, сообщает «МИР 24».

— Нужно соблюдать диету, не употреблять больше пяти граммов соли в сутки, не есть много жиров, придерживаться дробного питания, соблюдать диету, богатую калием и магнием, витаминами, не использовать быстрые углеводы, — сказала врач.

Она отметила, что только 50 граммов красного вина на ужин будут являться терапевтической дозой для расширения сосудов.

Ранее ФАН писал, что американский кардиолог Чаякрит Криттанавонг, работающий в медицинском колледже Бейлора в Техасе, рассказал, что темный шоколад нормализует кровяное давление и благоприятно воздействует на кровеносные сосуды. Таким образом, лакомство может помочь тем, кто борется с лишним холестерином, но любит сладкое.

Источник: mir24.tv

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