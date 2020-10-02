В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

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Число заболевших коронавирусом в Чехии за последние сутки выросло на 3,4 тысячи человек. Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

За все время пандемии в стране заболели 74,2 тысячи человек. Из них скончались 678 пациентов. За сутки зафиксировано 12 летальных исходов.

Ранее власти Чехии ввели режим ЧС на 30 дней.

Также СМИ сообщают, что французский Париж могут объявить зоной максимальной опасности из-за коронавируса. А в Италии режим ЧП могут продлить до 31 января следующего года.

Ранее сообщалось, что в Москве с 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30 процентов работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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