Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Фото: TASS/Zuma

В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Вероника Кузьминова

В мире

Число заболевших коронавирусом в Чехии за последние сутки выросло на 3,4 тысячи человек. Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

За все время пандемии в стране заболели 74,2 тысячи человек. Из них скончались 678 пациентов. За сутки зафиксировано 12 летальных исходов.

Ранее власти Чехии ввели режим ЧС на 30 дней.

Также СМИ сообщают, что французский Париж могут объявить зоной максимальной опасности из-за коронавируса. А в Италии режим ЧП могут продлить до 31 января следующего года.

Ранее сообщалось, что в Москве с 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30 процентов работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова предупредила россиян о последствиях несоблюдения COVID-мер

Чехияпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте