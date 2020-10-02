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Астрологи назвали знаки зодиака, которые успешны в карьере
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Астрологи назвали знаки зодиака, которые успешны в карьере

Кирилл Николаев

Звезды

Способность человека руководить и добиваться успеха в карьере определяется знаком зодиака. Подобного мнения придерживаются астрологи.

По их словам, Тельцы являются прекрасными начальниками. Они всегда отмечают успехи своих сотрудников, не стесняются их публично хвалить и поощрять. Кроме того, Тельцы очень требовательны и уделяют большое внимание мелочам. Представители этого знака могут четко поставить задачу перед своими сотрудниками.

Весы являются самыми рассудительными руководителями. Они придерживаются моральных принципов и никогда не отступят от них. Представители этого знака умеют отстаивать интересы своей компании и ее сотрудников.

Стрельцы постоянно ищут новые подходы в бизнесе. Они черпают идеи для его развития из воздуха. Руководитель-Стрелец ждет от сотрудников креатива. Он умеет убеждать и мотивировать подчиненных. В работе для Стрельцов важна команда.

Девы считаются самыми мудрыми руководителями. Они не любят рисковать и продумывают каждый шаг. С таким лидером компании обеспечены стабильность и успех. К своим подчиненным Девы относятся с уважением.

Овны по своей природе хотят быть на первом месте. Они всегда выбиваются в лидеры. Представители этого знака являются ответственными, придирчивыми, но при этом справедливыми. Таким руководителем можно только гордиться, сообщает Пятый канал.

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