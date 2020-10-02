Путин и Лукашенко обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил вооруженный конфликт в зоне Нагорного Карабаха с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.
Телефонный разговор глав двух стран состоялся в пятницу, 2 октября. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили целый ряд международных проблем, в том числе непрекращающийся огонь в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Также главы двух стран обменялись информацией по внутренней ситуации, подробно обсудили проблему с COVID-19. Президенты высказали озабоченность ростом заболеваемости новой инфекцией.
Путин и Лукашенко затронули вопрос восстановления транспортного сообщения между странами, передает БелТА.
Читайте также: Белоруссия заявила о готовности разорвать отношения с ЕС из-за санкций