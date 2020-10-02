Число проводимых в Москве исследований ПЭТ/КТ с 2016 года увеличилось почти в 13 раз

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Количество проводимых в столице исследований позитронно-эмиссионной и компьютерной томографий (ПЭТ/КТ) увеличилось почти в 13 раз с 2016 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 2 октября.

Она отметила, что на данный момент ПЭТ/КТ является одним из самых сложных и дорогих видов исследований, которые проводят в соответствии с показаниями врачей и только по направлению специалиста. Москвичи могут сделать такое исследование бесплатно в рамках ОМС.

— Если в 2016 году в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования провели около 3 тысяч ПЭТ/КТ, то в этом году — уже почти 40 тысяч. Это большое достижение, что все больше пациентов с онкологическими заболеваниями могут пройти инновационную процедуру в Москве бесплатно, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, за последние годы расширили список медицинских показаний для проведения исследования. Также в столице увеличилось число ПЭТ-центров, где оказывают помощь жителям города по программе ОМС.

По словам вице-мэра, в рамках клинических рекомендаций за последние годы был расширен список медицинских показаний для проведения ПЭТ/КТ, а также в Москве увеличилось количество ПЭТ-центров, где оказывается помощь горожанам по программе ОМС.

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, — это особый вид обследования, который помогает определить наличие злокачественных процессов в тканях и органах человека. ПЭТ/КТ применяется при диагностике злокачественных новообразований шейки и тела матки, ЖКТ, головного мозга, шеи, кожи и кроветворной ткани и образований в легких.

Чтобы записаться на исследование по назначению специалиста, необходимо позвонить в Единый координационный центр по норму телефона +7 (499) 550-15-95 или онлайн на портале.

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