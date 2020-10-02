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Певица Линда раскрыла главную причину ухода от продюсера Фадеева
Фото: АГН «Москва»

Певица Линда раскрыла главную причину ухода от продюсера Фадеева

Кирилл Николаев

Звезды

Популярная в 1990-е годы певица Линда раскрыла главную причину ухода от продюсера Максима Фадеева. Разрыв произошел из-за денежного вопроса.

Сотрудничество Линды и Фадеева началось с записи композиции «Игра с огнем». Тогда певица считала продюсера близким человеком. Они в шутку называли друг друга братом и сестрой.

— Папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио, и там ставили наши песни, — отметила артистка в интервью видеосервису Premier.

Линда рассказала, что в 1998 году, когда случился финансовый кризис, ее отец предупредил Фадеева, что грядут «большие трудности». Он предложил переписать на продюсера студию, чтобы проблемы не коснулись их творческого тандема. По словам Линды, в этот момент Фадеев понял, что «легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло».

— Постепенно этот человек растворился в моей жизни, — подчеркнула певица.

Линда добавила, что ни она, ни ее отец никогда не предъявляли претензий к Фадееву, однако сам продюсер распускал в СМИ слухи о якобы давлении на него. Затем появилась информация о якобы наркотической зависимости артистки. В результате Линда стала жертвой обвинений в пропаганде запрещенных веществ.

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