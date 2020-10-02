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Армения уничтожила 205 танков и пять самолетов Азербайджана
Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Армения уничтожила 205 танков и пять самолетов Азербайджана

Вероника Кузьминова

В мире

С начала нагорнокарабахского конфликта Армения уничтожила более 300 единиц боевой техники Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в пятницу, 2 октября.

Военные Армении сбили 107 беспилотников, а также пять самолетов и 10 вертолетов. Армия смогла уничтожить 205 танков и одну артиллерийскую установку. В конфликте погибли больше 1,7 тысячи человек со стороны Азербайджана.

Հակառակորդի կորուստներըThe losses of #Azerbaijan as of 08:00 AM Потери Азербайджан по состоянию на 08:00 #NKpeace #KarabakhNow #AzerbaijaniAggression

Опубликовано Shushan Stepanyan Пятница, 2 октября 2020 г.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана.

Читайте также: Армения заявила о готовности к переговорам по прекращению огня в Карабахе

АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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