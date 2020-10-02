Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи об онкологии

Фото: igorkrutoy.com

За три года до рождения дочери Александры у Игоря Крутого возникли серьезные проблемы со здоровьем. В тот момент появились слухи о том, что у композитора онкология. В программе «Судьба человека» Крутой впервые прокомментировал слухи о раке.

По его словам, эта информация появилась в СМИ в тот момент, когда композитору предстояла операция по удалению кисты поджелудочной железы. Образование успешно удалили, но во время хирургического вмешательства возникли осложнения.

— Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон. Говорит, мол, ему сказали, что я умер. «Да нет, я живой, все нормально», — ответил я, — вспомнил композитор.

В настоящее время Крутой чувствует себя хорошо. Он считает, что достойно выдержал испытания, которые выпали в его жизни. Однако композитор до сих пор не может смириться со смертью отца.

— Он не вовремя заболел. Сейчас это все успешно лечится, а тогда его невозможно было спасти, — добавил Крутой.

Ранее Игорь Крутой объяснил, почему на самом деле расстался с первой женой.

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