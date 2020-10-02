Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи об онкологии
Фото: igorkrutoy.com

Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи об онкологии

Кирилл Николаев

Звезды

За три года до рождения дочери Александры у Игоря Крутого возникли серьезные проблемы со здоровьем. В тот момент появились слухи о том, что у композитора онкология. В программе «Судьба человека» Крутой впервые прокомментировал слухи о раке.

По его словам, эта информация появилась в СМИ в тот момент, когда композитору предстояла операция по удалению кисты поджелудочной железы. Образование успешно удалили, но во время хирургического вмешательства возникли осложнения.

— Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон. Говорит, мол, ему сказали, что я умер. «Да нет, я живой, все нормально», — ответил я, — вспомнил композитор.

В настоящее время Крутой чувствует себя хорошо. Он считает, что достойно выдержал испытания, которые выпали в его жизни. Однако композитор до сих пор не может смириться со смертью отца.

— Он не вовремя заболел. Сейчас это все успешно лечится, а тогда его невозможно было спасти, — добавил Крутой.

Ранее Игорь Крутой объяснил, почему на самом деле расстался с первой женой.

Читайте также: Крутой резко прокомментировал исполнение своего хита Галкиным, Басковым и Мазаевым

болезньопровержение слуховИгорь Крутой
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте