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Названа дата отправления первых поездов с новыми плацкартными вагонами в РФ
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Названа дата отправления первых поездов с новыми плацкартными вагонами в РФ

Евгения Звощик

Транспорт

Поезда с новыми плацкартными вагонами, оснащенными просторными полками, планируется выпустить на маршруты в 2021 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) по вопросам пассажирского комплекса Дмитрий Пегов в пятницу, 2 октября.

По его словам новые вагоны стали шире, длиннее, а также в них появились места для хранения постельного белья. Кроме того, значительно расширилась сервисная зона для поездного персонала.

Пегов не уточнил направление, в котором будут ходить поезда, однако отметил, что оно, скорее всего, будет южным. Он также рассказал о ценообразовании на проезд в новых плацкартных вагонах.

— За счет того, что в данном типе подвижного состава применены новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, — подчеркнул Пегов.

Он добавил, что в плацкартных вагонах тарифы регулируется государством, передает агентство городских новостей «Москва».

Известно, что новый плацкартный вагон выполнен в габарите «Т». Его пространство увеличилось на 11 процентов, ширина стала больше на 28 сантиметров, а длина — на 73 сантиметра.

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плацкартОАО «РЖД»модернизация вагонов
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