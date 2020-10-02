Стало известно, как собаки реагируют на фразу «я люблю тебя»
Британские исследователи выяснили, как собаки реагируют на фразу «я люблю тебя», произнесенную их хозяевами. Об этом сообщает портал BoredPanda.
Специалисты измерили пульс у собак сразу после того, как те услышали эту фразу. Оказалось, что от таких приятных слов пульс питомцев учащается на 46,2 процента.
Исследователи также отметили, что при объятиях хозяев собаки успокаиваются. В этом случае частота сердечных сокращений снижалась в среднем на 23 процента.
Позднее специалисты выяснили влияние собаки на человека. Они сделали вывод, что при виде своего питомца пульс хозяина увеличивается на 10,4 процента.
Читайте также: Любителям вязания и котов показали способ «обезопасить» нитки от проказ питомцев