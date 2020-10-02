Стало известно, как собаки реагируют на фразу «я люблю тебя»

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Британские исследователи выяснили, как собаки реагируют на фразу «я люблю тебя», произнесенную их хозяевами. Об этом сообщает портал BoredPanda.

Специалисты измерили пульс у собак сразу после того, как те услышали эту фразу. Оказалось, что от таких приятных слов пульс питомцев учащается на 46,2 процента.

Исследователи также отметили, что при объятиях хозяев собаки успокаиваются. В этом случае частота сердечных сокращений снижалась в среднем на 23 процента.

Позднее специалисты выяснили влияние собаки на человека. Они сделали вывод, что при виде своего питомца пульс хозяина увеличивается на 10,4 процента.

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