Около 1600 детей с COVID-19 находится в стационарах России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Примерно 1600 детей в России с выявленной коронавирусной инфекцией находится на лечении в стационарах. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 2 октября.

По его словам, ситуация пока стабильная. Глава Минздрава также уточнил, что дети чаще болеют в легкой форме и бессимптомно. Тем не менее, по словам Мурашко, соблюдение правил профилактики для детей важно, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам необходимо соблюдать правила защиты от коронавируса, чтобы не вернуться в режим самоизоляции.

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