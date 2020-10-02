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СМИ назвали двух избранниц Нагиева, которых скрывал артист
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

СМИ назвали двух избранниц Нагиева, которых скрывал артист

Виктория Федотова

Звезды

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев предпочитает скрывать свою личную жизнь. Широко известно лишь о его первой жене Алисе Шер и старшем сыне Кирилле, но не так давно Нагиев проговорился еще о двух детях.

По данным ТВЦ, гражданской женой Нагиева является журналистка Наталья Коваленко, вместе с сыном она живет в Петербурге.

— Пассия, от которой у Дмитрия родилась дочь, из Москвы — некая Анна Спектр. Говорят, Дмитрий купил ей большой дом в Подмосковье за 30 миллионов рублей, там его однажды и застукали папарацци, — сообщается в программе «Тайные половины звезд. 10 самых...»

Нагиев никак не комментирует слухи и информацию о себе в СМИ.

Психолог Наиля Бирарова заявила, что образ мачо создавался Нагиевым годами и артисту невыгодно говорить о том, что в его жизни появились женщина и ребенок.

Читайте также: «Ох уж это чувство стыда»: Дмитрий Нагиев оголил торс для селфи

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