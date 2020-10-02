Visa ввела новые требования о переводах по номеру телефона

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Международная платежная система Visa подтвердила введение нового требования к российским банкам, обязывающего их обеспечить возможность денежных переводов по номеру мобильного телефона в рамках сервиса Visa Alias. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 2 октября.

Уточняется, что способ перевода средств с карты на карту активно используется в России с 2008 года. При этом в компании постоянно улучшают существующий функционал, а также привносят в него новый, востребованный потребителями.

Как пояснили в компании, указанное требование вводится не только в России, но в нескольких других странах. Среди них — Казахстан, Белоруссия и Украина, передает ТАСС.

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