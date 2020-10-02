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Движение на ряде участков в Москве перекроют из-за проведения полумарафона
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на ряде участков в Москве перекроют из-за проведения полумарафона

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Университетская площадь Карта всех событий

Движение на ряде участков на западе столицы перекроют или ограничат в связи с проведением полумарафона «Моя столица». Об этом в пятницу, 2 октября, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

В частности, для проезда будут недоступны участки Университетской площади (от Университетского проспекта до улицы Косыгина) и улицы Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта). Также будет закрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Кроме того, на указанных пространствах нельзя будет оставить автомобиль. Водителей призвали учесть указанные изменения и заранее планировать маршрут.

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