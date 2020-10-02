Движение на ряде участков в Москве перекроют из-за проведения полумарафона

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Университетская площадь Карта всех событий

Движение на ряде участков на западе столицы перекроют или ограничат в связи с проведением полумарафона «Моя столица». Об этом в пятницу, 2 октября, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

В частности, для проезда будут недоступны участки Университетской площади (от Университетского проспекта до улицы Косыгина) и улицы Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта). Также будет закрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

В эти выходные в Москве пройдет полумарафон "Моя столица". В связи с этим в ЗАО введут ряд перекрытий и ограничений.



Будьте внимательны и планируйте маршрут заранее. pic.twitter.com/mjd8vhBkty — Московский транспорт (@DtRoad) October 2, 2020

Кроме того, на указанных пространствах нельзя будет оставить автомобиль. Водителей призвали учесть указанные изменения и заранее планировать маршрут.

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