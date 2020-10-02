«Скамейки из взорванного храма»: Садальский рассказал о станции метро «Новокузнецкая»

Фото: youtube.com / Стас Садальский

Российский актер Станислав Садальский рассказал об особенностях столичного метрополитена, в частности станции «Новокузнецкая». Он отметил, что это одна из его любимых станций, поскольку она украшена мозаиками, сделанными по эскизам Александра Дейнеки в блокадном Ленинграде.

— Мозаист и художник Владимир Фролов очень торопился, чтобы успеть к открытию станции в 1943 году. Он своими руками погружал панно в грузовик, который перевез их по Дороге жизни, потом Фролов вернулся домой и через три дня умер, — рассказал Садальский.

Актер назвал панно, украшающие станцию, шедеврами и призвал чаще рассматривать мозаики в столичном метро.

Он спросил у пассажиров, сидевших на скамейках на станции, знают ли они, откуда эти скамейки появились.

— Скамейки — из храма Христа Спасителя. Когда разрушили его, то оттуда их сюда и перенесли. Это единственное, что осталось от храма. Когда метро открыли, их установили, — отметил актер.

Видео опубликовано на YouTube.

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