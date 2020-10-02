Московский метрополитен стал обладателем премии WOW!HR

Машинист электропоезда Андрей Евсюков работает в московском метро с 2016 года/ Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Московское метро стало обладателем премии WOW!HR. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта в пятницу, 2 октября.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Отмечается, что столичное метро завоевало главный приз в номинации Make Team за проект «Метро с тобой повезет». В нем рассказывается о том, как метрополитен находит специалистов на самые узкопрофильные вакансии. За последние полтора года специалисты московского метро обучили свыше 5000 профессионалов.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта, данная премия входит в тройку самых престижных в России.

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