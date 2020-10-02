Российский посол оценил отношения Москвы и Лондона

Фото: twitter.com / IANS Tweets

Политический климат в отношениях России и Великобритании плохой, и он продолжает ухудшаться. Такую оценку дал посол РФ в Лондоне Андрей Келин во время российско-британского инвестиционного форума «RussiaTALK Online 2020: Кризис — время новых возможностей» в пятницу, 2 октября.

— К сожалению, ощущается рост санкционных настроений, — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что появляются какие-то истории, которые не имеют ничего общего с реальностью, но «продолжают нагнетать напряженность». В качестве примера он привел недавний доклад британского парламента по разведке, фактически запрещающий компаниям страны иметь дело с РФ и россиянами.

Келин также обратил внимание на то, что у Москвы другой подход. В частности, она выступает за то, чтобы британские компании большим числом приходили в РФ и сотрудничали с российскими компаниями. Он добавил, что у обеих стран все же есть обоюдный интерес к развитию бизнеса и хозяйственных связей, передает РИА Новости.

Читайте также: Великобритания ввела санкции в отношении Лукашенко