Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российский посол оценил отношения Москвы и Лондона
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Российский посол оценил отношения Москвы и Лондона

Евгения Звощик

Внешняя политика

Политический климат в отношениях России и Великобритании плохой, и он продолжает ухудшаться. Такую оценку дал посол РФ в Лондоне Андрей Келин во время российско-британского инвестиционного форума «RussiaTALK Online 2020: Кризис — время новых возможностей» в пятницу, 2 октября.

— К сожалению, ощущается рост санкционных настроений, — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что появляются какие-то истории, которые не имеют ничего общего с реальностью, но «продолжают нагнетать напряженность». В качестве примера он привел недавний доклад британского парламента по разведке, фактически запрещающий компаниям страны иметь дело с РФ и россиянами.

Келин также обратил внимание на то, что у Москвы другой подход. В частности, она выступает за то, чтобы британские компании большим числом приходили в РФ и сотрудничали с российскими компаниями. Он добавил, что у обеих стран все же есть обоюдный интерес к развитию бизнеса и хозяйственных связей, передает РИА Новости.

Читайте также: Великобритания ввела санкции в отношении Лукашенко

ВеликобританияРоссияпосол
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Все мнения
О проекте