Скончался музыкант Александр Кальянов

Фото: youtube.com / Шансон ТВ

Советский и российский музыкант Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram.

— Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его, — написала Пугачева.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Кальянов родился в городе Унече Брянской области в 1947 году. В 1988-м дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе».

В период с 1986 по 2005 год вышло десять альбомов Кальянова. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».