Скончался музыкант Александр Кальянов
Советский и российский музыкант Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram.
— Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его, — написала Пугачева.
О причинах смерти музыканта не сообщается.
СПРАВКА «ВМ»
Александр Кальянов родился в городе Унече Брянской области в 1947 году. В 1988-м дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе».
В период с 1986 по 2005 год вышло десять альбомов Кальянова. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».