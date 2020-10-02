Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончался музыкант Александр Кальянов
Фото: youtube.com / Шансон ТВ

Скончался музыкант Александр Кальянов

Евгения Звощик

Культура

Советский и российский музыкант Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram.

— Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его, — написала Пугачева.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Кальянов родился в городе Унече Брянской области в 1947 году. В 1988-м дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе».

В период с 1986 по 2005 год вышло десять альбомов Кальянова. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

смертьАлла Пугачевапевец
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Все мнения
О проекте