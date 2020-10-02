ВОЗ назвала число случаев COVID-19, выявляемых в мире еженедельно

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Каждую неделю в мире регистрируется около двух миллионов новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 2 октября, во время брифинга в Женеве.

— Как вы знаете, на этой неделе мир превзошел трагическую веху в один миллион умерших, — отметил глава ВОЗ.

Он также обратил внимание на то, что сейчас наблюдается критический момент в реагировании на вспышку вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Кроме того, он призвал глав государств усилить борьбу с инфекцией и принять целенаправленные меры, способные подавить распространение коронавируса. Глава ВОЗ добавил, что наиболее коротким путем к преодолению пандемии являются совместные действия стран, передает ТАСС.

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