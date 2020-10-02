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Синоптики пообещали москвичам еще неделю тепла
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптики пообещали москвичам еще неделю тепла

Юлия Захарова

Город

Теплая погода порадует жителей Москвы в ближайшую неделю октября. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, температура будет превышать климатическую норму на пять градусов.

— По теплу этот температурный режим будет выше климатической нормы на пять градусов, а может быть, даже немного больше, — подчеркнула синоптик.

Макарова добавила, что в понедельник, 5 октября, будет прохладно, а температура в начале недели будет колебаться. Погода будет облачной, однако к середине недели ожидаются прояснения. При этом местами могут пройти дожди. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов, а в отдельные дни и до 20 градусов тепла.

Похолодание же придет в предстоящие выходные, однако и тогда температурные показатели будут выше средних для октября, сообщает НСН.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на ближайшие выходные. Он пояснил, что погодные условия на 6–10 градусов превышают норму, что считается погодной аномалией.

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