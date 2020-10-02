«Настоящая аномалия»: Тишковец рассказал о погоде в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается бабье лето. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по словам метеоролога, в ночные часы столбики термометра не будут опускаться ниже 4 градусов, а днем ниже 15.

— На выходных, 3 и 4 октября, будет такая же погода, как сегодня. То есть ночью ожидается 4–9 градусов с отметкой «плюс», а днем — плюс 15–20. Будет дуть восточный ветер с порывами до 3–7 метров в секунду. Ожидается высокое атмосферное давление — 759–760 миллиметров ртутного столба, что на 16 единиц выше нормы, — уточнил эксперт.

Тишковец заметил, что погодные условия для начала октября в Москве на 6–10 градусов превышают норму, что считается погодной аномалией.

— Действительно, это настоящая аномалия, — сказал Тишковец.

Он также отметил, что в целом второй месяц осени для столицы будет довольно теплым, но дождливым.

При этом специалист уточнил, что пожары в Черноземье и на Украине, которые сейчас происходят, не пройдут бесследно и для российской столицы. Из-за перемены ветра с юго-восточного на южный повышенная концентрация CO2 и гигантские выбросы гари по потоку станут поступать в центральную Россию, в том числе и в столичный регион, что ухудшит в некоторой степени экологическую обстановку.

Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в Москве. В этом месяце средняя месячная температура воздуха была на 2,9 градуса выше нормы и составила 13,9 градуса.

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