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Польша и Литва не будут вызывать послов в Минске для консультаций
Фото: flickr.com / Adam Jones

Польша и Литва не будут вызывать послов в Минске для консультаций

Евгения Звощик

В мире

Польша и Литва не собираются вызывать своих послов в Белоруссии для консультаций. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в пятницу, 2 октября.

По его словам, белорусские власти вызвали своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидают того же от Варшавы и Вильнюса.

— Вместе с Линасом Линкявичюсом (глава МИД Литвы — прим. «ВМ») мы убеждены, что каналы связи должны быть сохранены, и на данном этапе мы не собираемся вызывать наших послов на консультации, — написал Рау на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз сообщил, что Польше и Литве предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. По его словам, сделать это необходимо до 9 октября.

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