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Суд признал бывших сотрудников колонии в Ярославской области виновными в избиениях
Фото: depositphotos.com

Суд признал бывших сотрудников колонии в Ярославской области виновными в избиениях

Евгения Звощик

Происшествия

Двух бывших сотрудников исправительной колонии в Ярославской области приговорили к срокам в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ в пятницу, 2 октября.

В частности, замначальника отдела безопасности Сардор Зиябов получил четыре года колонии, а начальник цеха центра трудовой адаптации Дмитрий Никитенко — три.

По информации следствия и суда, в ноябре 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия. Тогда Зиябов и Никитенко по распоряжению руководства прибыли в исправительную колонию № 1 для проведения обысков. Уточняется, что перед личным обыском осужденных они нанесли трем из них удары руками и ногами по различным частям тела.

Помимо срока в колонии, Зиябов и Никитенко лишены специальных званий. Также они не смогут занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и рядом других полномочий в течение двух лет и шести месяцев, сообщается на сайте СК.

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