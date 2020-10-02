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Организована проверка из-за гибели женщины у здания МВД в Нижнем Новгороде
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Организована проверка из-за гибели женщины у здания МВД в Нижнем Новгороде

Евгения Звощик

Происшествия

Тело женщины с признаками термических ожогов обнаружили днем в пятницу, 2 октября, в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Правоохранители установили, что погибшая — Ирина Мурахтаева. Уточняется, что для установления психического состояния женщины была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. В СК также опровергли сообщения в СМИ о том, что смерть женщины якобы связана с проведением у нее накануне гибели обысков. Уточняется, что погибшая была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой, сообщается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что женщина погибла у здания главного управления МВД РФ в Нижнем Новгороде.

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