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Пешеход напал на пенсионера, который сбил его на автомобиле в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Пешеход напал на пенсионера, который сбил его на автомобиле в Москве

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Астраханский переулок, 17/27с1 Карта всех событий

Столичный пешеход напал на пенсионера, который сбил его на автомобиле на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел возле дома № 17/27, строение 1, в Астраханском переулке. На месте находились мужчины 1968 и 1989 годов рождения. По данным правоохранителей, пенсионер наехал на пешехода на своей иномарке.

В результате между участниками ДТП произошел конфликт, который перешел в драку. Пожилого мужчину доставили в больницу, на место прибыли полицейские.

Пешехода опросили, никто из участников случившегося не стал подавать письменное заявление о драке, сообщает телеканал «360».

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