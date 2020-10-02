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Появилось видео нападения на Эльмана Пашаева в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Появилось видео нападения на Эльмана Пашаева в центре Москвы

Юлия Захарова

Происшествия

Видео нападения на Эльмана Пашаева в центре столицы появилось в Сети. Ролик в пятницу, 2 октября, опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как происходит борьба между юристом и неизвестным молодым человеком, лицо которого отчасти закрывает медицинская маска. В какой-то момент нападавший падает, после чего на земле оказывается и сам Пашаев. Однако через несколько секунд молодой человек вырывается и убегает.

Инцидент произошел перед пресс-конференцией, на которой Пашаев намеревался озвучить имя заказчика по делу актера Михаила Ефремова. Сам юрист заявил, что поступок неизвестного можно сравнить с покушением.

Напомним, что на адвоката Эльмана Пашаева совершили покушение в центре Москвы. У входа в здание телеканала «360» неизвестный облил юриста фекалиями. Также стало известно, что пострадавшему удалось установить личность одного из нападавших и подобрать документы, которые тот выронил.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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