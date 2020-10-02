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Помощника президента Абхазии задержали на 10 суток за нарушение границы РФ
Фото: depositphotos.com

Помощника президента Абхазии задержали на 10 суток за нарушение границы РФ

Евгения Звощик

Происшествия

Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба был задержан в Сочи на десять суток за нарушение государственной границы РФ. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в пятницу, 2 октября.

По его словам, Авидзба направился 2 октября в Сочи для дачи показаний по нарушению госграницы Абхазии и РФ, которое произошло еще 7 августа.

— Там его и задержали на 10 суток, — пояснил секретарь совбеза.

Он отметил, что о произошедшем рассказали друзья Авидзбы.

Ранее пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю сообщала, что в отношении Авидзбы действовали ограничения на выезд из РФ из-за наличия задолженностей по уплате штрафов в размере примерно 300 тысяч рублей и налогов на сумму около 600 тысяч рублей, передает ТАСС.

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