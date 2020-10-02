Малышева перечислила продукты, которые снижают риск рака груди

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Ряд пищевых продуктов может способствовать снижению риска рака груди. Об этом рассказала телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

По ее словам, при профилактике заболевания полезны вещества сульфорафан и кверцетин, имеющие противоопухолевый эффект. Первое содержится в капусте, а второе — в персиках.

Кроме того, ведущая рекомендовала включить в рацион помидоры.

— Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидоры — 100, — такой рецепт озвучила Малышева в эфире телепрограммы «Жить здорово!».

Ранее ученые сообщили, что коричневый рис защищает от ряда онкологических заболеваний. Согласно исследованиям, в крупе есть антиоксиданты, которые оказывают защитное действие против рака толстой кишки и груди.

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