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Определен победитель шоу «Голос 60+»
Фото: youtube.com

Определен победитель шоу «Голос 60+»

Юлия Курганова

Музыка

Победителем вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале стала Дина Юдина из команды певицы Тамары Гвердцители. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Instagram.

— От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов! — сказано в сообщении.

Дине Юдиной 91 год, она живет в Санкт-Петербурге. На сайте телепроекта сообщается, что женщина решила участвовать в шоу, чтобы «поднять всем тонус».

Финал проекта состоялся в пятницу, 2 октября, в эфире Первого канала. Доход, который получен в рамках зрительского голосования, направят на благотворительные цели.

Наставниками третьего сезона «Голоса 60+», помимо Тамары Гвердцители, были Лев Лещенко, Гарик Сукачев и Елена Ваенга. Ведет шоу Дмитрий Нагиев.

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