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Монеточка сообщила о романе со своим продюсером
Лиза Монеточка решила рассекретить свои отношения / Фото: instagram.com/monetochka.official/

Монеточка сообщила о романе со своим продюсером

Юлия Курганова

Звезды

Певица Монеточка выпустила новый альбом и в честь этого события пришла в студию программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Артистка была не одна, а в сопровождении своего продюсера Виктора Исаева. Именно он помогал ей выпустить альбом «Раскраски для взрослых», который стал очень популярным.

Слухи о том, что Монеточка и Исаев состоят в романтических отношениях ходят уже давно. Однако молодые люди не подтверждали эти догадки поклонников. Только в разговоре с Ургантом они все-таки признались в своих чувствах.

— Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное, — подчеркнула певица.

Исаев также занимается музыкой, но пока он не может сравниться с возлюбленной по уровню популярности. При этом дома пара не слушает песни друг друга.

— Мы слушаем Моргенштерна. Нам нравится музыка, под которую можно веселиться, а не просто занудно слушать. Это как раз тот случай, — рассказала Монеточка.

Влюбленные вместе уже пару лет, но пока о планах на свадьбу они не распространяются.

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роман звезд«Вечерний Ургант»Монеточка
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