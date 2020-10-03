«Ужас. Что с ней?»: внешний вид Регины Дубовицкой удивил пользователей

Регина Дубовицкая сильно похудела / Фото: «Секрет на миллион» НТВ

Внешний вид телеведущей Регины Дубовицкой напугал ее поклонников. Снимок появился на странице в социальной сети Instagram журналиста Феликса Грозданова.

— Впервые в жизни встретился с Региной Дубовицкой. Есть, о чем написать, — отметил под фотографией журналист.

Многие пользователи, которые оставили комментарии под публикацией, решили, что 71-летняя знаменитость резко сдала.

«Ужас. Что с ней?»; «Думаю, болеет. Семьдесят один год не возраст, что-то не так»; «Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что скоро Дубовицкая отметит свое 72-летие. Она не раз рассказывала, что придерживается строгой диеты и сильно ограничивает себя в углеводах. На протяжении двух недель она за день съедает только два кусочка черного хлеба, пьет чашку кофе без сахара и немного кефира.

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