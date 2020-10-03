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Диетолог перечислила главные правила обеда на работе
Кадр из сериала «Офис»

Диетолог перечислила главные правила обеда на работе

Вероника Кузьминова

Здоровье

Обед во время работы должен включать в себя суп или салат. Об этом заявила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Салат или суп необходимы в рационе, чтобы восполнить баланс клетчатки в организме. По словам Диановой, не стоит обходиться одним блюдом из мяса и гарнира, так как чаще всего оно содержит только белки и углеводы.

Диетолог предупредила, что для насыщения организма хватит 200 граммов супа. Если между салатом и супом выбирается именно второе, тогда следует отказаться от жидкости.

— Будет достаточно жидкости, которая есть в супе, тогда не будет растягиваться желудок и не будет проблем с лишним весом. Иначе от большого количества жидкости каждый раз увеличивается желудок — чувство сытости будет приходить позже и в ответ на больший объем пищи, — цитирует Дианову радио Sputnik.

Суп может заменить весь комплексный обед. В таком случае к блюду есть несколько требований. По словам врача, в супе должен быть большой кусок мяса и картофель.

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