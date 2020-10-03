«Он мне омерзителен»: Кудрявцева выиграла первый суд против Разина

Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла первый суд против экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Актриса отметила, что Разин неоднократно некорректно высказывался в ее адрес.

— Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец. Один не мужик, которого я презираю и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения несоответствующие действительности и этот факт установлен решением суда, — подписала Кудрявцева.

Напомним, музыкальный продюсер Андрей Разин неоднократно обвинял телеведущую в том, что якобы в юности она вела распутный образ жизни. Также он говорил о том, что Кудрявцева бросила своего сына Жана в роддоме, сбежав из окна. Кроме того, Разин заявил, что актриса родила ребенка не от бывшего мужа Сергея Ленюка, а от другого человека.

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая заявила, что видела бывшего руководителя «Ласкового мая» всего два раза в жизни. Она не понимает, почему он говорит такие слова. Кудрявцева считает, что Разину «нужен хайп».

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