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Сергей Собянин рассказал о программе модернизации столичных поликлиник
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о программе модернизации столичных поликлиник

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Яснополянская улица, 8 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям столицы о программе модернизации поликлиник, которая рассчитана до 2024 года. Об этом глава города написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 3 октября.

Он сообщил, что до эпидемии коронавируса начался капитальный ремонт в 12 зданиях.

— В 25 зданиях работы начались летом. Всего в программе — 135 объектов, — уточнил Сергей Собянин.

Он также отметил важность повышения комфорта пациентов, а также удобство современных клиник и наличие обновленного цифрового оборудования.

Глава города рассказал, что накануне был утвержден проект филиала детской поликлиники № 143 в Рязанском районе столицы. Планируется, что там проведут фасадные и внутренние работы.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки двух проездов и переулка на юге столицы.

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столичные поликлиникиМоскваСергей Собянин
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