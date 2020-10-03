Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске из-за отказа двигателя

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Самолет авиаперевозчика «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска. Причиной этого стал отказ одного двигателя, сообщили в компании в субботу, 3 октября.

Инцидент произошел во время рейса Среднеколымск — Якутск. При подлете к якутскому аэропорту у лайнера отказал правый двигатель.

— Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, пострадавших нет, — цитирует пресс-службу «Полярных авиалиний» ТАСС.

Территориальное управление Росавиации организовало проверку по факту происшествия.

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