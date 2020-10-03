Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске из-за отказа двигателя
Фото: АГН «Москва»

Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске из-за отказа двигателя

Вероника Кузьминова

Происшествия

Самолет авиаперевозчика «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска. Причиной этого стал отказ одного двигателя, сообщили в компании в субботу, 3 октября.

Инцидент произошел во время рейса Среднеколымск — Якутск. При подлете к якутскому аэропорту у лайнера отказал правый двигатель.

— Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, пострадавших нет, — цитирует пресс-службу «Полярных авиалиний» ТАСС.

Территориальное управление Росавиации организовало проверку по факту происшествия.

Читайте также: Специалисты рассматривают три версии крушения Ан-26 в Харьковской области

аэропортаварийная посадкасамолет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте