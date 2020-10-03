Максима Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, похоронили на Кунцевском кладбище в столице. Сотни человек прошли с ним проститься.

Отец Марцинкевича поблагодарил собравшихся за присутствие на прощании, передает телеканал РЕН ТВ.

— Спасибо всем за венки, за средства, которые перевели, за соболезнования, — сказал Марцинкевич.

Напомним, тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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