Первую школу единоборств Стивена Сигала откроют в Москве

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Первую школу единоборств актера Стивена Сигала откроют в столице. Об этом в субботу, 3 октября, артист рассказал ТАСС.

Он отметил, что планирует открывать такие школы не только для детей, но и для взрослых.

— Мы давно работаем в этом направлении. Первую школу планируется открыть в Москве, а дальше будем расширяться по всей России, — уточнил Сигал.

Актер участвует в Международном фестивале айкидо в Екатеринбурге, который проходит в период с 2 по 4 октября. В мероприятии принимают участие мастера боевых искусств из России и зарубежных стран.

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