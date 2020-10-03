Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Два человека погибли в результате столкновения двух фур и легкового автомобиля в Московской области. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел на 57-м километре трассы М5 «Урал». Находящиеся в легковом автомобиле два человека погибли.

На данный момент на месте аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на Новокуркинском шоссе, 26.

Читайте также: Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Зеленограде

Подмосковьедва человека погиблиДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте