Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два человека погибли в результате столкновения двух фур и легкового автомобиля в Московской области. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел на 57-м километре трассы М5 «Урал». Находящиеся в легковом автомобиле два человека погибли.

На данный момент на месте аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на Новокуркинском шоссе, 26.

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