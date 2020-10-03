Пенсионерку сбили насмерть на юго-востоке Москвы

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 4 Карта всех событий

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел в субботу, 3 октября, по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 4.

Отмечается, что 50-летний водитель машины марки Audi при движении назад по дворовой территории наехал на пенсионерку 1936 года рождения. Женщина скончалась от полученных травм на месте.

В ведомстве добавили, что по данному факту была организована проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

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