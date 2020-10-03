«Еду на операцию»: Николь Кузнецова рассказала о состоянии здоровья

Николь Кузнецова / Фото: Александра С. Тархова

Астролог Николь Кузнецова поделилась с подписчиками информацией о том, что собирается на две операции. Об этом она рассказала фанатам в своем Instagram-аккаунте.

Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что сначала она поедет в Германию, чтобы сделать там операцию на горле. А по возвращении в столицу ей должны удалить правое легкое.

— Я все еще жду вердикта врачей, потому что дела у меня не так хороши, как хотелось бы. Об этом я пока не думаю... начну переживать, когда с вещами переступлю ворота больницы... — уточнила астролог.

Она поблагодарила своих подписчиков за их внимание, а также пожелала чудесных выходных.

Фолловеры поддержали астролога и прокомментировали публикацию.

«Здоровья вам и вашей семье»; «Пусть все будет хорошо»; «Я желаю вам легкой операции и скорейшего выздоровления!», — написали фанаты.

Ранее астролог Николь Кузнецова рассказала, как распознать знаки судьбы.

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