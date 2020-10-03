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Московский ЦСКА в меньшинстве обыграл «Урал» в матче РПЛ
Фото: twitter.com / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА в меньшинстве обыграл «Урал» в матче РПЛ

Евгения Звощик

Спорт

Московский ФК ЦСКА в меньшинстве обыграл соперников из екатеринбургского «Урала» в 10-м туре Российской премьер-лиги. Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Столичный клуб с 49-й минуты играл вдесятером после удаления защитника Хердура Магнуссона. Первый гол забил Бактиер Зайнутдинов на 52-й минуте. Второй гол оформил Константин Марадишвили на 56-й минуте.

Таким образом ЦСКА вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. «Урал» занимает 11-ю строчку с 10 очками.

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