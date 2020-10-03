Поклонники раскритиковали новую стрижку Елены Яковлевой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса Елена Яковлева опубликовала в своем Instagram новое фото со съемок кулинарного шоу — на снимке у актрисы новая прическа. Как пишут «Невские новости», такой образ поклонники оценили неоднозначно.

Стрижку актрисы охарактеризовали как «рваную», да и в целом внешний вид женщины пришелся комментаторам не по душе. Также подписчики обратили внимание на уставший вид актрисы и посоветовали ей хорошенько отдохнуть.

Зато поклонники Ларисы Гузеевой в восторге от нового образа актрисы, пишет «Царьград». 61-летняя ведущая выставила фотографию в свой Instagram, написав, что все еще стремится к идеалу. Образцом для нее является собственный портрет, нарисованный младшей дочерью 15 лет назад.

Как пишет ФАН, фотопродюсер и стилист Руслан Громов, который раньше работал с Гузеевой, отмечает, что темный цвет волос идет ей гораздо больше, чем светлый. В прошлом году актриса покрасилась в блондинку, но теперь снова вернулась к привычному темному цвету.

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