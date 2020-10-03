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Несколько взрывов раздались в Степанакерте
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Несколько взрывов раздались в Степанакерте

Евгения Звощик

В мире

Несколько взрывов раздались в черте столицы непризнанной Нагорно-карабахской республики (НКР) Степанакерта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что примерно в 20:20 по местному времени (19:20 по московскому времени) в Степанакерте включилась сирена воздушной тревоги. Обычно это означает появление в небе над городом беспилотников — ударных или разведывательных.

В этот раз сирена работала примерно на протяжении часа. После в городской черте раздались четыре взрыва. Как уточнили в МИД НКР, город обстреливают вооруженные силы Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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