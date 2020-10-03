Три подхода: названы условия прекращения войны в Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

В Нагорном Карабахе уже почти неделю продолжаются бои. Ситуация на фронте остается напряженной. Как остановить кровопролитие и какие условия должны для этого быть созданы, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Директор красноярского филиала Финансового университета при правительстве РФ Павел Клачков считает, что перемирие должно быть восстановлено без каких-либо предварительных условий.

— Боевые действия нужно прекратить без всяких предварительных условий. Стремительное наступление пока не реализуется. Реализуются, скорее, обстрелы. Идет информационная война. Есть наемники с обеих сторон. Продолжают литься кровь, греметь взрывы. И здесь есть долг каждого ответственного руководства, в том числе российского, использовать для примирения необходимые инструменты, — сказал он.

Клачков уверен, что у России есть механизмы, чтобы остановить конфликт, потенциал которого крайне высок.

—Армяне и азербайджанцы могут воевать долго и кровопролитно. Война может перейти в позиционную, — предупредил он.

Политический обозреватель из Еревана Айк Халатян считает, что Азербайджану нужно вернуться к условиям соглашения о прекращении огня 1994 года, в том числе и к линии соприкосновения до апреля 2016 года.

— Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны добиться от Баку согласия на внедрение механизма расследования инцидентов на передовой, дабы свести к минимуму возможность безнаказанного нарушения режима прекращения огня, а от Анкары — полнейшего отказа от провокационных действий в зоне конфликта и возвращения в Сирию боевиков-исламистов, — говорит он.

По его мнению, армянская сторона будет добиваться от сопредседателей исключения из Минской группы Турции, как единственного участника МГ ОБСЕ, не только поддержавшего, но и даже в открыто участвовавшего «в агрессии Азербайджана против Арцаха».

— Без выполнения этих условий любое прекращение огня будет лишь временной мерой, и будет использовано Баку как передышка и подготовка к новому нападению на (непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику) Арцах и Армению, — подчеркнул Халатян.

В Баку же ситуацию видят совсем иначе. Азербайджанское руководство, по убеждениям политического обозревателя Ниджата Гаджиева, будет вести войну, пока армянские ВС не будут выведены из оккупированных азербайджанских территорий.

— И президент Азербайджана, и заведующий внешнеполитическими вопросами в администрации Азербайджана Хикмет Гаджиев, который не имеет права выражать иную позицию, кроме как президента, говорит, что мы готовы к переговорам, если они начнут деоккупацию и выведут войска из оккупированных территорий. Только в таком случае мы готовы прекратить боевые действия. В любом ином случае мы будем воевать, — сказал Гаджиев.

Как видно, пока позиции сторон непримиримые. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа». Азербайджанский президент Ильхам Алиев настаивает на полном и немедленном выводе ВС Армении с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Справка «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

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