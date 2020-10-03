«Помолодевшая» Вера Брежнева поразила поклонников

Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева выставила новое фото в Instagram и восхитила поклонников состоянием своей кожи, пишут «Невские новости». Под фото звезда сообщила, что запускает свою собственную линию косметики.

Многие поклонники тот же час написали, что готовы приобрести средства от Брежневой, если они помогут выглядеть так же хорошо. Но нашлись и те, кто усомнился в качестве косметики «от звезды», — поклонники предупредили, что если продукция певицы не будет иметь должного эффекта, то это станет ударом по ее репутации.

Ранее поклонники восхищались внешностью 19-летней дочки Брежневой Сони Киперман, которая живет в Калифорнии.

Как пишет портал «Экономика сегодня», кроме Сони у Веры Брежневой есть 12-летняя дочь Сара. Оба ребенка родились от бывшего мужа певицы, бизнесмена Михаила Кипермана. В 2012 году пара рассталась, но Вера недолго была одна. Вскоре она тайно вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе.

Летом турецкие журналисты перепутали Брежневу с женой президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет «Царьград», в турецком издании Hürriyet по ошибке проиллюстрировали новость о том, что Зеленский с женой заболели коронавирусом, снимком президента с Верой Брежневой.

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