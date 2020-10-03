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«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ
Фото: instagram.com/fcsm_official

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ

Евгения Звощик

Спорт

Московский ФК «Спартак» сыграл вничью с соперниками из петербургского «Зенита» в 10-м туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забив гол на 65-й минуте. Затем на 86-й минуте встречи нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе сравнял счет.

Таким образом, «Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. В свою очередь, «Зенит» занимает первую строчку, также набрав 21 очко.

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